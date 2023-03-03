شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر وإيهاب فهمى ومجدى فكرى وسلوى عثمان يشاركون فى انتخابات الممثلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، الفنانة نهال عنبر، الفنان إيهاب فهمى وزوجته الفنانة يسرا وجيه، الفنان مجدى فكرى، والفنان أشرف طلبة، وأيمن عزب عضو مجلس النقابة، ومجدى صبحى، وسلوى عثمان، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية التى يتنافس عليها عدد من الفنانين، على مقعد النقيب وعضوية المجلس بانتهابات التجديد النصفى والمقام داخل نادى النقابة.

تقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس فى انتخابات التجديد النصفى كل من: حكمت عاطف وعلى كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمى ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية قد أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ 6 أعضاء مجلس ادارة النقابة حيث حصل وقتها، منير مكرم 815 صوتا، أيمن عزب 723 صوتا، عزوز عادل 636 صوتا، هشام عطوة 647 صوتا، وائل عبد الله 628 صوتا، أحمد سلامة 589 صوتا.