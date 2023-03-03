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22 شخصية قدمها محمد صبحى فى السينما.. منها فيلمان ضمن أفضل 100 فيلم

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القاهرة - سامية سيد - "السينما فشلت في ولم أفشل  فيها " أو " السينما عشقي ولكن لم تعانقني " .. هاتان المقولتان دائما يرددهما الفنان محمد صبحي حينما يسأل عن السينما ، فهو قدم في السينما ( 22 ) فيلما سينمائيا بدأها بفيلم " أبناء الصمت " عام 1974 من إخراج محمد راضي ، وكان آخر أعماله في السينما فيلم " بطل من الصعيد عام 1991 من إخراج شريف حموده.

بين أول فيلم وآخر فيلم قدم أعمالا سينمائية متميزة منها فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، وهما : ( الكرنك وأبناء الصمت ) والكثير من أفلام محمد صبحي تذاع علي القنوات الفضائية وتنال اعجاب المشاهدين وهذه قائمة الشخصيات التي قدمها محمد صبحي في السينما نتذكرها في يوم عيد ميلاده وهي : (الجندي الشهيد سمير) في " أبناء الصمت " للمخرج محمد راضي ، و( حلمي الشيوعي ) في فيلم " الكرنك " للمخرج علي بدرخان، و( أكرم الشرير الحاقد  ) في فيلم " وبالوالدين إحسانا " للمخرج حسن الامام ، و( زيزو ) في فيلم ( أونكل زيزو حبيبي ) للمخرج نيازي مصطفي ، و( عباس.. أحدب نوتردام) في فيلم " أين المفر " للمخرج حسين عمارة ، و( وليد ) في فيلم " وراء الشمس للمخرج محمد راضي ،و(سنوسي) في "هنا القاهرة " للمخرج عمر عبد العزيز، و( شريف ) في " العميل رقم 13 " للمخرج مدحت السباعي ،( المقدم صلاح شوقي ) في " الشيطانة التي أحبتني " للمخرج سمير سيف ، وقدم شخصية (النحات يسري) في  الفيلم التليفزيوني " درب الفنانين " عام 1978 مع المخرج يوسف فرنسيس الذي كتب السيناريو والحوار أيضا ، وشارك في بطولته معالي زايد واحمد بدير وثريا حلمي ووفاء سالم.

شخصيات قدمها الفنان محمد صبحي في السينما
شخصيات قدمها الفنان محمد صبحي في السينما

كما قدم شخصية (المهندس محمود زاهر) المخترع الشاب في فيلم " العبقري خمسة " عام 1985 اخراج احمد ياسين وتاليف سمير عبد العظيم ، ، وشارك في بطولته : جميل راتب والهام شاهين ومحمود القلعاوي وهياتم وعلي الشريف ، وقدم شخصية (عصام حامد الهلالي)  في فيلم " الجريح " عام 1985 تاليف واخراج مدحت السباعي وبطولة : فريد شوقي و صفية العمري وليلي علوي ومجدي وهبة ومحي اسماعيل وناجي سعد، وقدم شخصية (علي بيه مظهر) في فيلم " علي بيه مظهر و40 حرامي عام 1985 " تاليف لينين الرملي واخراج احمد ياسين وبطولة : سمية الالفي ومحمد رضا وجميل راتي ومجدي وهبة وناجي سعد ووداد حمدي ومحمود القلعاوي ونعيمة الصغير ، ومن الشخصيات التي قدمها أيضا شخصية ( أمجد ) في فيلم " بلاغ ضد امرأة " عام  1986 اخراج احمد السبعاوي وتاليف محمد رجب وسنايو وحوار أحمد صالح ، وبطولة كل من : محمود ياسين وبوسي وممدوح وافي ومحمد ابو داوود وصبري عبد العزيز وسلوي عثمان .

آخر اعمال محمد صبحي في السينما فيلم بطل من الصعيد
آخر اعمال محمد صبحي في السينما فيلم بطل من الصعيد

من الشخصيات أيضا التي قدمها في السينما  ( منصف المحامي ) في فيلم " محامي تحت التمرين" عام 1986 تأليف لينين الرملي وإخراج عمرعبدالعزيز ، وبطولة كل من : الهام شاهين، حسين الشربيني، المنتصربالله ، ممدوح وافي ، سيد صادق  ، وقدم شخصية ( فاقد الذاكرة ) في فيلم " رجل بسبع أرواح " عام 1988 قصة و سيناريو وحوار وإخراج مدحت السباعي ، وبطولة كل من : سماح أنور ، جميل راتب ، حسين الشربيني ، عبد الله اسماعيل ، ممدوح وافي ، عزة لبيب ، أحمد خميس، وقدم شخصية  (آدم عبدالله) في فيلم " الفلوس والوحوش " عام 1988 من تأليف أبو أسامة إسماعيل وإخراج أحمد السبعاوي وبطولة كل من : مديحة كامل ونجوي فؤاد وأبو بكر عزت وأحمد راتب وإجلال زكي ومحمود العراقي وعلي عزب ، وقدم شخصية ( آدم ) في فيلم " آدم بدون غطاء " عام 1986 ، تأليف هاني الحلواني وإخراج محمد نبيه ، وبطولة كل من : نيللي وعبد الله مشرف وكريم الحسيني، وقدم شخصية ( حسن ) في فيلم " حالة مراهقة " عام 1989 من تأليف فوزي عيد وإخراج سيد طنطاوي ، وبطولة كل من : إلهام شاهين ، فؤاد المهندس ، عايدة رياض ، أشرف سيف ، زين العشماوي ، محمد أبو العينين، وشخصية ( كمال ) في فيلم " احنا اللي سرقنا الحرامية " عام 1989 ، تأليف وإخراج مدحت السباعي ، وشارك في البطولة كل من : صابرين ، خالد زكي ، حسين الشربيني ، علا رامي ، حسن عبد الحميد . عبد الله مشرف ، أبو الفتوح عمارة، وشخصية ( ستة ) في فيلم " المشاغب ستة " في عام 1990 ، قصة وسيناريو وحوار سمير عبدالعظيم وإخراج محمد نبيه ، وشارك في بطولته كل من : إسعاد يونس، هياتم، وحيد سيف، ابراهيم خان، حافظ أمين، سامي سرحان ، زكريا موافي ، زيزي مصطفي ، أحمد نبيل وقدم شخصية ( جابر ) في فيلم " بطل من الصعيد " عام 1991 من تأليف حسين أبو شبيكة وإخراج شريف حموده ، وبطولة كل من : سميرة صدقي، حسين الشربيني،حسن حسني، صبري عبدالمنعم، عزة لبيب، عادل المهيلمي ، مجدي فكري ، عبد الله سعد .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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