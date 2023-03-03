شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى انتخابات نقابة الممثلين.. أشرف زكى ولقاء سويدان أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، منذ قليل، التصويت فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية التى يتنافس عليها عدد من الفنانين على مقعد النقيب أبرزهم دكتور أشرف زكى، وعلى عضوية المجلس الفنانين نهال عنبر وأحمد بدير وإيهاب فهمى ولقاء سويدان وغيرهم، والمقام داخل نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، وحرص الدكتور أشرف زكى والفنانة لقاء سويدان وهند عاكف على الحضور منذ الدقائق الأولى.



نثابة المهن التمثيلية

وتقام انتخابات نقابة المهن التمثيلية داخل مقر نادى النقابة بشارع البحر الأعظم، ويتنافس على مقعد النقيب كل من الدكتور أشرف زكى وحلمى فودة وأحمد السيد أبو موسى.

فيما يتنافس على مقعد المجلس فى انتخابات التجديد النصفى كل من: حكمت عاطف وعلى كمالو وعفاف رشاد ومحمد عاشور ولقاء وسويدان وأشرف طلبة وهند عاكف وأحمد بدير ونهال عنبر وإيهاب فهمى ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.



أشرف زكي

وكانت انتخابات التجديد النصفى الماضية أقيمت فى شهر نوفمبر لعام 2021، وأعلنت اللجنة الانتخابية عن الـ6 أعضاء مجلس إدارة النقابة، حيث حصل وقتها، منير مكرم على 815 صوتا، وأيمن عزب 723 صوتا، وعزوز عادل 636 صوتا، وهشام عطوة 647 صوتا، ووائل عبد الله 628 صوتا، وأحمد سلامة 589 صوتا.