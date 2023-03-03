شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شخصية قدمها محمد صبحي فى السينما.. منها فيلمين ضمن أفضل 100فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "السينما فشلت في ولم أفشل فيها " أو " السينما عشقي ولكن لم تعانقني " .. هاتان المقولتان دائما يرددهما الفنان محمد صبحي حينما يسأل عن السينما ، فهو قدم في السينما ( 22 ) فيلما سينمائيا بدأها بفيلم " أبناء الصمت " عام 1974 من إخراج محمد راضي ، وكان آخر أعماله في السينما فيلم " بطل من الصعيد عام 1991 من إخراج شريف حموده.

بين أول فيلم وآخر فيلم قدم أعمالا سينمائية متميزة منها فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، وهما : ( الكرنك وأبناء الصمت ) والكثير من أفلام محمد صبحي تذاع علي القنوات الفضائية وتنال اعجاب المشاهدين وهذه قائمة الشخصيات التي قدمها محمد صبحي في السينما نتذكرها في يوم عيد ميلاده وهي : (الجندي الشهيد سمير) في " أبناء الصمت " للمخرج محمد راضي ، و( حلمي الشيوعي ) في فيلم " الكرنك " للمخرج علي بدرخان، و( أكرم الشرير الحاقد ) في فيلم " وبالوالدين إحسانا " للمخرج حسن الامام ، و( زيزو ) في فيلم ( أونكل زيزو حبيبي ) للمخرج نيازي مصطفي ، و( عباس.. أحدب نوتردام) في فيلم " أين المفر " للمخرج حسين عمارة ، و( وليد ) في فيلم " وراء الشمس للمخرج محمد راضي ،و(سنوسي) في "هنا القاهرة " للمخرج عمر عبد العزيز، و( شريف ) في " العميل رقم 13 " للمخرج مدحت السباعي ،( المقدم صلاح شوقي ) في " الشيطانة التي أحبتني " للمخرج سمير سيف ، وقدم شخصية (النحات يسري) في الفيلم التليفزيوني " درب الفنانين " عام 1978 مع المخرج يوسف فرنسيس الذي كتب السيناريو والحوار أيضا ، وشارك في بطولته معالي زايد واحمد بدير وثريا حلمي ووفاء سالم.



شخصيات قدمها الفنان محمد صبحي في السينما

كما قدم شخصية (المهندس محمود زاهر) المخترع الشاب في فيلم " العبقري خمسة " عام 1985 اخراج احمد ياسين وتاليف سمير عبد العظيم ، ، وشارك في بطولته : جميل راتب والهام شاهين ومحمود القلعاوي وهياتم وعلي الشريف ، وقدم شخصية (عصام حامد الهلالي) في فيلم " الجريح " عام 1985 تاليف واخراج مدحت السباعي وبطولة : فريد شوقي و صفية العمري وليلي علوي ومجدي وهبة ومحي اسماعيل وناجي سعد، وقدم شخصية (علي بيه مظهر) في فيلم " علي بيه مظهر و40 حرامي عام 1985 " تاليف لينين الرملي واخراج احمد ياسين وبطولة : سمية الالفي ومحمد رضا وجميل راتي ومجدي وهبة وناجي سعد ووداد حمدي ومحمود القلعاوي ونعيمة الصغير ، ومن الشخصيات التي قدمها أيضا شخصية ( أمجد ) في فيلم " بلاغ ضد امرأة " عام 1986 اخراج احمد السبعاوي وتاليف محمد رجب وسنايو وحوار أحمد صالح ، وبطولة كل من : محمود ياسين وبوسي وممدوح وافي ومحمد ابو داوود وصبري عبد العزيز وسلوي عثمان .



آخر اعمال محمد صبحي في السينما فيلم بطل من الصعيد

من الشخصيات أيضا التي قدمها في السينما ( منصف المحامي ) في فيلم " محامي تحت التمرين" عام 1986 تأليف لينين الرملي وإخراج عمرعبدالعزيز ، وبطولة كل من : الهام شاهين، حسين الشربيني، المنتصربالله ، ممدوح وافي ، سيد صادق ، وقدم شخصية ( فاقد الذاكرة ) في فيلم " رجل بسبع أرواح " عام 1988 قصة و سيناريو وحوار وإخراج مدحت السباعي ، وبطولة كل من : سماح أنور ، جميل راتب ، حسين الشربيني ، عبد الله اسماعيل ، ممدوح وافي ، عزة لبيب ، أحمد خميس، وقدم شخصية (آدم عبدالله) في فيلم " الفلوس والوحوش " عام 1988 من تأليف أبو أسامة إسماعيل وإخراج أحمد السبعاوي وبطولة كل من : مديحة كامل ونجوي فؤاد وأبو بكر عزت وأحمد راتب وإجلال زكي ومحمود العراقي وعلي عزب ، وقدم شخصية ( آدم ) في فيلم " آدم بدون غطاء " عام 1986 ، تأليف هاني الحلواني وإخراج محمد نبيه ، وبطولة كل من : نيللي وعبد الله مشرف وكريم الحسيني، وقدم شخصية ( حسن ) في فيلم " حالة مراهقة " عام 1989 من تأليف فوزي عيد وإخراج سيد طنطاوي ، وبطولة كل من : إلهام شاهين ، فؤاد المهندس ، عايدة رياض ، أشرف سيف ، زين العشماوي ، محمد أبو العينين، وشخصية ( كمال ) في فيلم " احنا اللي سرقنا الحرامية " عام 1989 ، تأليف وإخراج مدحت السباعي ، وشارك في البطولة كل من : صابرين ، خالد زكي ، حسين الشربيني ، علا رامي ، حسن عبد الحميد . عبد الله مشرف ، أبو الفتوح عمارة، وشخصية ( ستة ) في فيلم " المشاغب ستة " في عام 1990 ، قصة وسيناريو وحوار سمير عبدالعظيم وإخراج محمد نبيه ، وشارك في بطولته كل من : إسعاد يونس، هياتم، وحيد سيف، ابراهيم خان، حافظ أمين، سامي سرحان ، زكريا موافي ، زيزي مصطفي ، أحمد نبيل وقدم شخصية ( جابر ) في فيلم " بطل من الصعيد " عام 1991 من تأليف حسين أبو شبيكة وإخراج شريف حموده ، وبطولة كل من : سميرة صدقي، حسين الشربيني،حسن حسني، صبري عبدالمنعم، عزة لبيب، عادل المهيلمي ، مجدي فكري ، عبد الله سعد .