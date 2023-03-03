شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد سهير رمزى اليوم.. بدأت بفيلم "صحيفة سوابق" ولمعت فى السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة سهير رمزى، اليوم الجمعة 3 مارس، وتعد واحدة من أبرز نجمات السينما فى فترة السبعينيات التى قدمت فيها العديد من الأفلام الناجحة، حيث ظهرت للمرة الأولى فى السينما بعمر6 سنوات في فيلم "صحيفه سوابق" عام 1956 ولكنها قررت التوقف عن العمل الفني وعملت مضيفة جوية ثم عارضة أزياء.



سهير رمزى

قبل العودة للسينما من جديد عبر أعمال ناجحة للغاية وهي في التاسعة عشرة من عمرها من خلال فيلم "الناس اللي جوه" ثم فيلم "ميرامار" وبعدها انطلقت بأدوار ثانوية ثم أدوار البطولة، خلال أفلام السبعينيات والثمانينيات، ثم ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1993 ولكنها قررت العودة للتمثيل بحجابها في مسلسل "حبيب الروح" في عام 2006.

ومن أعمالها السينمائية:" ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال، شيء من الحب، زواج بالإكراه، رجل فقد عقله"، وشاركت سهير رمزى الزعيم عادل إمام فى عدد من الأعمال السينمائية.