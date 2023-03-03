شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى.. مسيرة فنية بدأت من المسرح ومدرسة للمبدعين على مدار نصف قرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 3 من مارس مع عيد ميلاد الفنان محمد صبحى، أحد أهم الفنانين المصريين والعالم العربى ممن لهم تأثيرا كبيرا على أجيال طوال أكثر من نصف قرن مع التمثيل والتأليف والإخراج تجاوز فيها مرحلة ما ذكرناه فقط وإنما تمكن من أن يصير مدرسة نهل إبداعها على كثيرين من الفنانين الذين عملوا على مسرحه وتعاونوا معه في البدايات ليصبحوا بعد ذلك نجوماً كبار ما بين السينما والدراما إلى المسرح.



محمد صبحى

فخلال أكثر من نصف قرن خرج من مدرسة صبحي فنانين مثل صلاح عبد الله، رياض الخولى، منى زكى، أحمد آدم، وغيرهم من الأسماء اللامعة من مختلف الأجيال ، حيث جمعهم جميعاً عرفان وتقدير لما وصفوه بالأستاذ إلى الآن.



الفنان الكبير محمد صبحى

محمد صبحى وخلال مسيرته الطويلة استطاع أن يقدم أعمالاً عديدة كان له فيها بصمة خاصة مثل "ونيس" و"سنبل" بالإضافة لما قدمه على خشبة المسرح من مسرحيات كثيرة بدأها من هاملت في الإسكندرية وآخرها يعرض حالياً ممثلاً في "عيلة اتعمل لها بلوك".



صبحى

"عيلة اتعمل لها بلوك" مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم : كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .