شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع عرضه.. اعرف قصة الموسم الثانى من Your Honor والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور الموسم الثانى من سلسلة Your Honor الذى بدأ عرضه في يناير الماضى، حول عودة بريان كرانستون كقاض سابق مايكل ديسياتو، وهو رجل أجبر على مواجهة حطام حياته السابقة، ولا شيء يمكن أن يعيده من حافة الهاوية إلى أن يجبره عميل فيدرالي على خطة للقضاء على عائلة باكستر، وبالتالي فإن الانتقام لا يمكن أن يعيد كل ما فقده، لكنه يقدم له بصيص من الأمل، كما أن لديه فرصة لتوجيه ضربة ضد إمبراطورية الفساد والانتقام التي تدير نيو أورلينز، ولكن هل سيكون ذلك كافيا لإراحة أشباحه؟.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، سينتهى عرض الموسم الثانى من مسلسل Your Honor، في 19 مارس الجارى، وسيتكون من 10 حلقات.

ووفقاً لصحيفة فاريتي فإن كلاً من النجم مارك مارجوليس، ومارك أوبراين، انضما للموسم الثاني من المسلسل، وسيجسد مارجوليس دور كارمين كونتي، وهو رجل عصابة ووالد جينا باكستر (هوب ديفيس)، وسيلعب أوبراين دور الأب جاي، كاهن عائلة باكستر الذي يعتمدون عليه للحصول على المشورة.

مسلسل Your Honor يدور فى إطار إثارة قانونى، يتكون من 10 حلقات، من بطولة كرانستون فى دور مايكل ديسياتو، وهو قاضٍ محترم من نيو أورلينز يشارك ابنه المراهق، آدم (هانتر دوهان)، فى قضية ضرب ومن ثم هرب، وبالتال تؤدى هذه القضية إلى الكثير من الأكاذيب والخداع والاختيارات المستحيلة.

ويقوم ببطولة مسلسل Your Honor من بطولة براين كرانستون وهانتر دوهان ومايكل ستولبارج وهوب ديفيس وكارمن إيجوجو وإيزياه ويتلوك جونيور وصوفيا بلاك ديليا، جنبا مع الضيوف مورا تيرني وإيمي لانديكر ومارجو مارتينديل ولورين توسان وشيت هانكس ولامار جونسون وليلى كاى.