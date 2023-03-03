شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رحمى ابنة عفاف مصطفى فى مسلسل "علاقة مشروعة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمين رحمي في مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، حيث انتهت خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهدها في العمل الذي تدور أحداثه في إطار الـ 15 حلقة.

وتتعاون ياسمين رحمي مع والدتها الفنانة عفاف مصطفى لأول مرة خلال مسلسل "علاقة مشروعة"، إذ أنها تجسد دور ابنتها خلال الأحداث، وتقوم بدور "نوال" وهي ابنة المربية الخاصة بزوجة الفنان ياسر جلال، وتعيش في منزله.



ياسمين رحمي وياسر جلال

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

وفي سياق آخر تشارك "رحمي" في مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، إذ تجسد دور زوجة الفنان أحمد الشامي وصديقة ريهام حجاج المقربة خلال الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل أيضا عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية.