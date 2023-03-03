شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تنتهي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بتخونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة أمينة من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان " بتخونى" كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وتنوى أمينة تصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية بموسم عيد الفطر المقبل، كما انتهت أمينة من تسجيل أغنية جديدة لـ فيلم " حمص وحلاوة " التى تشارك فى بطولته مع مجموعة من الفنانين منهم محمود الليثى وأحمد شيبة وحموبيكا

آخر أعمال المطربة أمينة كانت أغنية "كل سنة وأنت خاين" والتي طرحتها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية.

وتقول كلمات الأغنية:"كل سنة وأنت خاين عقبال مليون سنة.. كلك عيوب وبتجيب العيب عليا.. فرحانة بيك وبهنيك وبعتالك هدية.. قبلك اهو اتفضل ومتكسفشى ايديا.. نسي زمان لما وعد ولا الوعود كانت كلام..ومن غبائى أنا صدقت كدب في كدب دا مش غرام.. مقلتش ليه ان انت ناوى انك تصوم تالت أيام.. مع السلامة باى باى وشد الباب وراك قبل ما تمشى .. اعرف طول ما انا بقفل بابى مباواربشى".

وتنتطر أمينة فيلم "حمص وحلاوة" الذى يجمع نجوم الغناء الشعبى محمود الليثى وسعد الصغير ورضا البحراوى وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف سيد السبكى وإخراج محمد حمدى، وتدور قصتة في اطار كوميدى رومانسى .