شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "17 Again" من دور العرض دون أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت منصة نيتفلكس إزالة فيلم 17 Again ، من على المنصة يوم 11 مارس الجارى، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم تكشف المنصة عن إزالة العمل الذى طرح في عام 2009.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى خيالى حول شاب يتمتع بشعبية قوية جداً فى مدرسته الثانوية بسبب تفوقه ووسامته، ويحصل على منحة دراسية خارج بلده، وبعد أن يستعد للسفر يكتشف أن حبيبته حامل منه، فلا يتخلى عنها، ويترك المنحة الدراسية ويظل معها ويتزوجها بعد ذلك، وبعد عشرين عاما من الزواج يكتشف أن هذه هى ليست الحياة التى يريدها وأنه اختار الزوجة الخطأ.

يندم الشاب كثيرا على الفرص التى فاتته عندما كان عمره 17 عاما، فيترك زوجته ويعيش مع صديق له، فى هذا الوقت يقابل رجلا غامضا يساعده على أن يعود لسن 17 مرة أخرى ليحقق ما فاته، فيلتحق بالمدرسة مرة أخرى وتتوالى الأحداث الكوميدية الناتجة عن تواجد رجل فى سن 37 بين مراهقين فى الثانوية العامة، ومن تجربته هذه يدرك أن حياته التى اختارها هى الأفضل على الإطلاق وأنه لم يخطأ.

الفيلم من بطولة ماثيو بيري والممثل زاك إيفرون، وإخراج بور ستيرز، وسيناريو تيم سورستيد.