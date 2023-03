شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من BBC بعد تجديد مسلسل The Tourist لموسم ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة BBC بعد تجديد مسلسل The Tourist لـ موسم ثانى، :" تعد سلسلة The Tourist هي الدراما الأعلى تقيما لعام 2022 حتى الآن، حيث وصل عدد مشاهدى المسلسل 12 مليون مشاهد، وكانت جميع الحلقات الست هي الحلقات الأكثر مشاهدة في يناير من العام الجارى، ولـ هذا السبب قررنا تجديد العمل لـ موسم جديد، ونتمنى نجاحه بنفس الشكل".

وكانت قد قررت شبكة BBC تجديد مسلسل The Tourist، للممثل العالمى جيمى دورنان، لـ موسم ثان، بعد النجاح الذى حققه الموسم الأول من العمل الذى طرح في مارس من العام الماضى 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان قد حصل مسلسل The Tourist الذى طرح على منصةHBO Max يوم 3 مارس من العام الماضى 2022، على تقييم وصل إلى 96% من قبل 26 ناقدًا عالميًا، و66% من قبل 119 مشاهدًا معتمدًا من على موقع Roetten Tomatoes.

يعد مسلسل The Tourist سلسلة محدودة يتكون من ست حلقات، وانضم كل من دانييل ماكدونالد (Dumplin)، وشالوم برون فرانكلين (Line of Duty)، وهوجو ويفينج (The Lord of The Rings)، إلى دورنان في بطولة المسلسل.

كتب المسلسل بواسطة مؤسسا Two Brothers Pictures هارى وجاك ويليامز، وتم تصويره فى أستراليا خلال العام الماضى 2021.

مسلسل The Tourist، الذى لا علاقة له بالفيلم الذى طرح عام 2019، وكان من بطولة، أنجلينا جولى، وجونى ديب، يركز على رجل بريطاني (دورنان) يجد نفسه في القلب الأحمر المتوهج في المناطق النائية الأسترالية، حيث تلاحقه شاحنة ضخمة تحاول قتله، فى مطاردة ملحمية، ليستيقظ الرجل لاحقًا في المستشفى، متألمًا، لكنه على قيد الحياة بطريقة ما، ألا أن سيكون فاقدا للذاكرة، مع شخصيات عديمة الرحمة من ماضيه تلاحقه، وبالتالي يبدأ الرجل بالبحث عن إجابات تدفعه عبر المناطق النائية الشاسعة التي لا ترحم.

على أن تلعب ماكدونالد دور هيلين تشامبرز، شرطية المراقبة، ومن المقرر أن تلعب برون فرانكلين دور لوسي، النادلة التي اجتاحت رحلة الرجل للحصول على إجابات، واخيرا يلعب Weaving دور العميل Lachlan Rogers، أحد أكثر مفتشي المباحث المرموقين في أستراليا، والذي يقود الجريمة الكبرى لشرطة الولاية، وفقا لما نشره موقع "deadline".