شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو الرسمى لمسلسل "جعفر العمدة" لـ محمد رمضان ويعرض حصريا على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة dmc البرومو الرسمي لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان وكوكبة من نجوم الدراما المصرية، والمقرر المنافسة به خلال السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج ميديا هب.

وأوشك المخرج محمد سامى على الانتهاء من تصوير مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، ليدخل بعدها العمل إلى مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية على المشاهد .

وصور فريق العمل في عدة مناطق وبلدان متفرقة، حيث بدأ التصوير في مدينة الإسكندرية، واتجه بعدها إلى مشاهد داخل المحاجر ثم تصوير في لبنان، واستغرق التصوير هناك لمدة 8 أيام كاملة، ثم استكمل التصوير في القاهرة حتى الآن .

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.