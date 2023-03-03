شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شيري عادل تكشف عن تفاصيل زواجها من الفنان طارق صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيري عادل عن تفاصيل زواجها من الفنان طارق صبرى، معلقة : "كنا أصدقاء برا الشغل.. وفجأة قربنا من بعض فى فترة صغيرة.. وكنا مرتبين نجوز فى الصيف ولكن قالى يلا بينا".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى منى الشاذلى عبر برنامجها معكم المذاع على قناة سى بى سى : "ونفسى اعمل فرح على بحر وقولنا ننتظر للصيف.. وحاسة ان انا لما اعمل فرح فى الصيف هيبقى شكلها غريب شوية".

وتابعت: "كنت فى الجامعة وشاركت فى فيلم حسن ومرقس وأمير البحار وبلبل حيران.. وشاركت فى أغانى الأطفال أنا لما بحب اتسلى.. وياسندباد.. اوقات كنت باخد فى المدرسة لانش بوكس رز وملوخية وفراخ ".

وكانت جلسة تصوير جديدة جمعت الفنانة شيرى عادل وزوجها طارق صبرى، احتفالا بالعام الجديد، ونشر صبرى الصور على حسابه على "إنستجرام"، ووجه من خلالها رسلة لـ شيرى قائلا: "كل سنة وأنتِ أعظم انتصاراتى".

عقد الفنان طارق صبرى قرانه على الفنانة شيرى عادل منذ أيام، وذلك قبل سفر الأخير إلى الكويت لمشاركته كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الكويت المسرحى.

يذكر أن شيرى عادل غابت عن السينما خلال الـ5 سنوات الأخيرة وتحديداً عندما قدمت فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر ويسرا اللوزى وإدوارد وإيمان السيد وإخراج إيهاب راضى، واكتفت خلال هذه الفترة بالظهور كضيفة شرف في فيلم "للإيجار" مع خالد الصاوى ومحمد سلام، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتم عرضه فى السينمات العام الماضى.