شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تعلن عرض مسلسل الأنيميشن ثلاثى الأبعاد "ديسكڤرى" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it عرض مسلسل الأنيميشن ثلاثي الأبعاد "ديسكڤري" خلال الموسم الرمضاني المقبل. كما تستعد منصة watch it الرائدة فى مجال المحتوى الدرامى والترفيهى الرقمى على مستوى مصر والشرق الأوسط، لموسم دراما رمضان، الذى تفصلنا عنه أيام قليلة، حيث تعرض المنصة 17 مسلسلاً من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدم مجموعة متميزة ومتنوعة ما بين الوطنى والاجتماعى والصعيدى والكوميدى.

وكشفت منصة Watch it عن المسلسلات حيث يعرض 16 مسلسلا في رمضان بالتزامن مع قنوات المتحدة وهي: الكبير أوى 7، جعفر العمدة، الصفارة، سوق الكانتو، علاقة مشروعة، رسالة الإمام، تحت الوصاية، ضرب نار، الكتيبة 101، جت سليمة، حضرة العمدة، 1000 حمد الله ع السلامة، عملة نادرة، سره الباتع، مذكرات زوج، جميلة.

كما تعرض منصة Watch it، 3 أعمال أصلية حصرية وهو مسلسل "كشف مستعجل" والذى يدور في إطار كوميدى وهو من بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، ويعرض برنامج "شيف بالبيت 2".