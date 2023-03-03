تيم حسن يحرق “الاخضر واليابس” بدور “عاصي الزند” في رمضان 2023.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مارس 2023 03:50 صباحاً - نشر الفنان السوري تيم حسن البرومو الاول لمسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2023 وذلك عبر حسابه على انستغرام.

ويقول تيم حسن في البرومو “انا عاصي الزند جاييكن ولسه دمات بيي على دياتي من اكثر من عشرين سنة انا مني جاية حتى حاربكن انا جاي بدي القصاص من واحد وواحد بس”.

مسلسل الزند الذي من المقرر عرضه على شاشة MBC دراما ذلك خلال شهر رمضان المبارك تنشر الخليج 365 جميع تفاصيل المسلسل خلال السطور التالية.

تدور أحداث الزند عن مرحلة زمن الإقطاع في بدايات القرن الماضي واختلاف الطبقات الاجتماعية بين عامي 1890 حتى 1900 تحديدًا في المنطقة الواقعة بين دولتي سوريا ولبنان على ضفاف نهر العاصي، ويجسد “تيم” شخصية عاصي الزند الذي تجبره الاقدار على العصيان والتمرد، يرجع أصول عاصي الزند لعائلة تمتلك الرفاهية الكاملة سواء من المال والجاه والخدم فيقع “تيم حسن” في حب الراقصة التي تجسدها “دانا مارديني” وهي أبنة إحدى الخادمات التي تجمعهما علاقة سرية ويقرر الزواج بها فتشتعل الأحداث.

الزند من بطولة النجم السوري تيم حسن بجانبه دانا مارديني، ورهام القصار، نانسي خوري، فايز قزق، انس طيارة، باسل حيدر، نهال الخطيب، فيلدا سمور، مازن عباس، بيدرو برصوميان، فؤاد وكيل، سارة فرح، الفرزق ديوب، مجد فضة، طارق عبدو، وعدد من الوجوه الشابة منهم: يارا خوري، غيث الأدهمي، مرهف الكراد، كنان كريدي، كرم شان، رياض نحاس مع مشاركة نجمة ستار أكاديمي المصرية “سارة فرح” التي تشارك بشخصية المطربة بدوية،

يُذكر أن المسلسل من تأليف عمر ابو سعدة وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة صباح إخوان.