“بالعكس.. انا شعبي انتخبني لانه بحبني”.. مكسيم خليل يروج لمسلسله الجديد “ابتسم ايها الجنرال”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مارس 2023 02:47 صباحاً - نشر الممثل السوري، مكسيم خليل، صورة تشويقية من المسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني ٢٠٢٣ وهو “إبتسم أيها الجنرال” للكاتب سامر رضوان وإخراج عروة محمد.

ويُجسد مكسيم خليل شخصيّة الجنرال، في المسلسل الذي يدور في فلك المخابرات والفساد، وهو من كتابة السوري سامر رضوان المعروف بلهجته الحادّة والقاسية في المسلسلات التي سبق أن قدّمها وكلها دارت في فلك الفساد.

وأرفق مكسيم الصورة بعبارة “بالعكس.. انا شعبي انتخبني لانه بحبني –الجنرال”. فهل ستكون هذه الجملة المدخل للمسلسل الذي سيشهد على ما يبدو جدلاً كبيرًا حتى قبل انطلاق عرضه؟

حظيت الصورة على تفاعل كبير من المتابعين الذين أجمعوا أن اطلالة مكسيم وهو يرتدي بدلة عسكرية كافية بأن تشرح تفاصيل العمل.

يضم المسلسل مجموعة من الممثلين ابرزهم: عبد الحكيم قطيفان، ريم علي، مازن الناطور، عزة البحرة، سوسن أرشيد وغيرهم.