شكرا لقرائتكم خبر عن حنين سعيد تقدم شخصية سكينة فى "الدوم" وكاملة أبو ذكرى: أنا معجبة بيكى كوجه سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت متسابقة الدوم حنين سعيد مشهدا تمثيليا من مسرحية ريا وسكينة، خلال مسابقة التمثيل بالموسم الثاني من برنامج الدوم، حيث قدمت شخصية سكينة، وعلقت المخرجة كاملة أبو ذكرى عليها: "أنا معجبة بيكى كوجه سينمائي".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.