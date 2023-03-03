شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية أحمد مكي "ولعانة" من مسلسل "الكبير أوي 7".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد مكي فيديو كليب أغنية "ولعانة" من مسلسل "الكبير أوي 7"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، وجاءت أغنية ولعانة على طريقة الراب، واستعان مكي في الأغنية بأبطال مسلسل الكبير أوي 7 رحمة حسن، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، حسين حجاج، حمد، والكليب من إخراج أحمد مكى.

وتعرض قناة ON خلال شهر رمضان المقبل الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى بطولة النجم أحمد مكى، بشكل حصرى، والذى يشهد العمل وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، في إطار كوميدي.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.

تقول كلمات الأغنية:

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر (كورس)

شعللها يا كبير

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر (كورس)

ولعانه .. ولعانه

شامخ كيف الجبل .. ساطع مثير .. جدل .. كيف الأسد في البراري .. ركوبة حصاني الادهم .. فشر البورش .. و فشر ركوبة الفراري ..

مابلبسش براندات من برا ( made in Egypt ) تيله طويله أنا شاري ..

قفشه من قفشات سعيد صالح عندي .. اقوي من 100 فيلم لجيم كاري

3 حاجات ماكلهومش واصل .. الأوانطة والسوشي والكاري

ومهما عليت أنا في الدنيا .. لسه بسأل على صميدة جاري ..

إنسي الآيس كوفي .. فرابتشينو .. موكا .. لاتيه .. قلبي في شاي العصاري

رجاله أفعال لا اقوال .. واللي حايرطرط زنجباري

مسمسم سمسمة كما الشكلمة.. مسبسب شنبي أنا.. سافانا .. ما انا تيستي ياما .. مسرسب سنه .. آخر نمسنه .. نمس ونسر السما إنما

فى الفورتنايت باطرقع لأولادي.. لسه بالعب مورتال كومابت عادي. عندي (60 shades) ومش سا....

بالتمنايه باكروز في المعادي

باراب كيف ما بارفع في البينج .. انت ت راب .. الناس تحس بكرانج ( Cringe )

..أدرينالين vs حقنه البنج

فولاذي vs سبونج بوب الاسفنج

أطخك lyrically وأستغفر واتوب

ب... بايظه الحشو رايش و طوب .. انا شوجر دادي .. وانت اديبوس ( adibos ) مضروب

.. كلامي كلاشنكوف .. كلامك كلبوب

الكبير بجست ذا بيجر .. كلامي على الواتس اتعمل كله استيكر

اجمد بابليك فيجر .. كلامي كله مبطرخ عبر

كاريزمة أسد .. كاسحه شبرد .. داب

جمهوري من كل الأحزاب .. الي بيلعب فتنس و الي ملهلط بجناب

واللي النوكيا حداه بالجراب.. واللي ب تاب .. والشباب سواقين التريللا القلاب .. داب

لوقفشو في هيتر .. هايهبد علي الكيبورد .. بطيبه قلبه .. ما ينساب .. تلقي انياب

شاهد قبل الحذف فيديو نادر للأسوده .. هاتقرقش في كلاب

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر

شعللها يا كبير

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر

شعلل يا كبير .. شعلل

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المزاريطة .. ريطة .. لؤلؤة الخريطة .. سمعني زغروطة .. وطرقع خزنه آلي .. تعمل زمبليطة .. دخان الأوالي والحداوي

كله يعفر هيروشيما .. هما قالو ماشروم .. احنا قولنا القرنبيطه .. كل الناس دي واحد .. كله في ظهر بعضه .. عزوه عزوه .. عيله واحده .. قبضه واحده جاحده .. تهد أي حيطه .. للعدو مصيبه يآكلوه النجيله

.. مش طبق بليله .. كل دول كتيبه .. كف الكل كليله .. ليله

عنابي .. نابي .. يا عنابي .. نابي .. و من نبى النبي نبي .. جنابي بشنابي .. من وانا نونا صبي

نبي .. نبي .. منابي .. نبي منابي

جوني اجنبي .. من بني .. هاني باني .. اديته لفظ نابي .. اداني في جنابي .. مسحته من سنابي وايت رابيت ارنبي .. .. منابي .. happily العموديه ...

( man are you happy ? )

انجليزي تلاقي .. فلو صعيدي تلاقي .. خد و هات الباقي .. كلاسيني باجي

عمر الشقي .. بقي .. بقي

راجل في اتفاقي .. اسألوا حماقي

يقولك عني سواجي .. مش باسمع لشاجي .. باسمع و استمخ للبلبيسي .. بيجي ...

اس - ان - دبل - او - بي – دي - او - دبل - جي .. اولد از جولد يو - والدهن في العتاقي

ناسي انا ناسي .. أساسي مش ناسي ناسي

100 مسا و تماسي .. علي الي حبهم من ساسي لراسي

ده إحساسي مش كلام سياسي .. في المآسي نواسي .. و لو شفنا طفل صغير .. هانقوله يا خلاثي

و نعدو بالناس الكبيره الشارع و نرصو الكراسي .. ولو كنا في هاسيندا .. كنا دقينا الشماسي

انا اناناسي و قلقاسي بازرعهم اورجانك .. بأكل منهم اهل بيتي بفضل ربي و ضربه فاسي

البلد دي بالنسبالي احلي من باريس .. ومن ... مصيف مراسي

impressive

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر

شعلل يا كبير

شعلل

ماذر .. فاذر .. دول تاج فوق الراس ... الست و السيد .. إرضيهم و ابدأ شيل حديد

و دونت سمووووك و...

.. يابا هيه

دونت سكيب ذا ليجز داي