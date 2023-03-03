شكرا لقرائتكم خبر عن فدادين كرياتيفتى ملك الحاج مكي.. الكبير أوى مخرجا فى 20 صورة بكليب "ولعانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد مكي فيديو كليب أغنية "ولعانة" من مسلسل "الكبير أوي 7"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، وجاءت أغنية ولعانة على طريقة الراب، واستعان مكي في الأغنية بأبطال مسلسل الكبير أوي 7 رحمة حسن، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، حسين حجاج، حمد، والكليب من إخراج أحمد مكى.

ظهور مكى جاء مختلفًا على مستويين مختلفين الأول ظهوره ممثلا فى "الكليب" بشخصية الكبير بخفة ظله المعهودة وعلى الجانب الآخر مخرجًا مستعينًا بكادرات أضافت طابع البهجة والسخرية على الأغنية مستعينا بالبيئة الصعيدية ومفراداتها.

وتعرض قناة ON خلال شهر رمضان المقبل الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى بطولة النجم أحمد مكى، بشكل حصرى، والذى يشهد العمل وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، في إطار كوميدي.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.