شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الجندي عن والدها الراحل: كان عبقرى وبيقنعني في أي مشهد بيعمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة مريم الجندي عن والدها الفنان الراحل محمود الجندي، وكيف كان كان يشجعها على دخول المجال الفني، وكان ينصحها أن تحترم الأعمال التي تقدمها لجمهورها، قائلة: "هو كان عنده حته إنك تصدقه في كل حاجة بيعملها، وهو كممثل كان عبقري وأنا كنت بحبه جدا، كنت بتعاطف معاه وأقتنع بيه، وبتمنى إني أبقى شبهه".

وأكدت مريم خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع: "كأب كان هيبقى خايف عليا من التعب، بس كان عارف إني مش هبقى مبسوطة لو عملت حاجة مش حباها، وهو أول وأكتر حد شجعني أدخل مجال الفن، كان متمحس جدا للفكرة وبيشجعني من أول يوم إني أعمل كدا، وكنت بروح معاه زمان تصوير المسرحيات".

وتابعت: "وكنت داخلة وانا عارفة إنها شغلانة صعبة بس مقدرش أعمل حاجة تانية، لأني بحبها، نصحني كتير وأهم حاجة أني احترم الحاجة اللي بعملها حتى لو دور صغير جدا، أحترم الناس اللي بتتفرج عليا واللي أنا بقدمه، وبحاول أعمل كدا"، لافتة إلى أنها تتمنى المشاركة في أدوار أكشن خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.



مريم الجندي وعلي الكشوطي

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.