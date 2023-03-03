شكرا لقرائتكم خبر عن الدوم يعرض قصة حياة سمير صبري الإعلامية بمسابقة التقديم التليفزيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج الدوم خلال مسابقة التقديم التليفزيوني، بالموسم الثاني من البرنامج قصة حياة الفنان والإعلامي الراحل سمير صبري، منذ بداية حبه للمسرح والسينما والحفلات الموسيقية الذي تربي عليها، حيث عاش في العمارة التي كان يسكن فيها العديد من النجوم منهم عبد الحليم حافظ الذي عرفه على لبنى عبد العزيز، وجعلته فيما بعد يشارك في برنامج للأطفال، وكان صبرى يعرف العديد من اللغات، وهذا ما جعله ينتقل للتليفزيون ويقدم العديد من البرامج وكانت حواراته غير تقليدية.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.