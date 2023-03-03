شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. محمد صبحي يحتفل بعيد ميلاده الـ 75 مع جمهوره فى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان الكبير محمد صبحي بعيد ميلاده الـ 75 اليوم 3 مارس مع جمهوره في المسرح، حيث أنه يعرض آخر مسرحياته " عيلة اتعمل لها بلوك " وسيقام احتفال خاص مع فرقته " استديو الممثل " عقب العرض المسرحي .

الفنان الكبير محمد صبحي عاش مع أسرته في منطقة أرض شريف بالقرب من شارع محمد علي والذي كان يطلق عليه شارع الفن، حيث كان يوجد به العديد من المسارح ودور السينما والملاهي الليلية، وكان منزل أسرته يقع أمام سينما الكرنك وسينما بارادى الصيفي، وكانت هذه فرصة جيدة للطفل الصغير ليتابع الأفلام التي تعرض .

المتأمل في مسيرة الفنان محمد صبحي سيجده قد أفني حياته لإسعاد الناس ، واتخذ لنفسه مقرا دائما في المسرح مروجا لهذا الفن ، وباعثا فيه أساليب جديدة ، فأصبح له منهجه ومدرسته الخاصة في التمثيل والإخراج، فمحمد صبحي فنان راسخ في الوجدان والذاكرة ،ومن أبرز الفنانيين علي خريطة الإبداع المصري والعربي ، وهو فنانا مثقفا ثقافة موسوعية، قرأ في التاريخ والأدب والدين والفقه والسياسة والفن والاقتصاد وعلم النفس والاجتماع ، وغيرها من العلوم والفنون، واختار لنفسه طريقا ثابتا في الحياة الفنية علي امتداد أكثر من خمسة عقود من زماننا هذا، ومارس الفن مخرجا وممثلا وكاتبا ومنتجا، وقام بالتدريس وأصبح له منهج باسمه هو منهج محمد صبحي.