شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عمرو وهبة: اشتغلت فى عصارة وبعت كروت شحن وأنا فى الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب عمرو وهبة، إنه ولد في دولة فرنسا، حيث كان يعمل والده هناك لسنوات طويلة، ولكن عقب ولادته بشهر واحد قرر والده العودة إلى القاهرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج معكم مع منى الشاذلي، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أنه حصل على المركز الرابع في الثانوية العامة على مستوى إدارة محافظة بورسعيد، معبراً: "معدل المذاكرة قل في الجامعة عن الثانوية وكمان حضوري كان ضعيف جداً".

وأضاف أن والده مقتدر ودخله معقول ولكن طموحاته أعلى شوية، معقبا: "بدأت شغل وأنا في تالتة إعدادي، في محل لعب أطفال اشتغلت في مصانع، وقفت في عصارة قصب، وبعت كروت شحن وبلف بالعجله عشان أبيعها فى الشوارع.. وكنت بجيب لبسى لنفسى.. وبخلى والدى ووالدتى ميشلوش همى، وطول فترة الجامعة بشتغل فى الصيدلية.. والصيدلية كانت لذيذة وكل الناس كانوا يقولوا يا دكتور".

وتابع :"تزوجت فى عام 2010، واتفقت انا وزوجتى نعمل فرح.. وفكرنا يانعمل فرح يانسافر بالفلوس وقولت ليها نتصور صورتين ونسافر.. الصور بتاعة الزواج حاططها تحت الأرض برقم سرى ومفيش حد هيشوفها خالص لان المصور عمل فيها حاجات أخر تهزيق.. ومتزوجين من 13 سنة.. الناس كانت مفكرنى ان احنا اخوات مش متزوجين عشان كان شكلنا صغير جدا لدرجة أن البواب كان بيقولى اختك طلعت من شوية".