آيتن عامر تتهم طليقها بضربها وسبها وتتقدم ببلاغ ضده

كتب امير فتحي في الجمعة 3 مارس 2023 12:54 صباحاً - تقدمت الفنانة المصرية آيتن عامر ببلاغ ضد طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، تتهمه باقتحام منزلها والاعتداء عليها ووالدتها بالسب والقذف.

وفي التفاصيل، تلقت الإدارة العامة للمباحث إخطارًا يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة من الفنانة آيتن عامر المقيمة في مدينة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، ضد طليقها محمد عزالعرب (41 عاما).

وكشفت آيتن في بلاغها، أن محمد عز العرب حضر إلى منزلها وتعدى عليها وعلى والدتها (71 عاما) بالسب، قبل أن يأخذ طفليها آيتن ويوسف، ووضعهما في سيارته، وحاول الابتعاد بهما، قبل أن يوقفه أمن المجمع السكني الذي تقطن به.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أحالت أجهزة الشرطة بلاغ آيتن عامر ضد محمد عز العرب إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

بدوره

بدوره أكد أحمد عز العرب، والد المصور السينمائي محمد عز العرب، عدم قبوله الإساءة لـ آيتن عامر طليقة ابنه.

وكتب والد محمد عز العرب في تدوينة عبر حسابه بموقع تويتر: آيتن عامر أم أحفادي في مكانة ابنتي لها كل التقدير والمحبة في كل الأحوال في زواجها.. وفي انفصالها عن ابني. ولا أقبل أي إساءة لها أو أي مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أي طرف.

يذكر أن الفنانة المصرية آيتن عامر، أعلنت شهر أغسطس الماضي، انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، بعد زواج دام 7 أعوام، رافضة الكشف ـ حينها ـ عن أي تفاصيل تخص الطلاق.