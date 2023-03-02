شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يطرح أغنية "ولعانة" من مسلسل "الكبير أوى 7".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد مكي فيديو كليب أغنية "ولعانة" من مسلسل "الكبير أوي 7"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2023، وجاءت أغنية ولعانة على طريقة الراب، واستعان مكي في الأغنية بأبطال مسلسل الكبير أوي 7.

وتعرض قناة ON خلال شهر رمضان المقبل الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى بطولة النجم أحمد مكى، بشكل حصرى، والذى يشهد العمل وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، في إطار كوميدي.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الجزء السادس من العمل لاقى قبولا كبيرا من قبل الجماهير، حيث دارت أحداثه بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتوب.