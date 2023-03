شكرا لقرائتكم خبر عن خيبة أمل تصيب مؤلف فيلم Ant-Man And The Wasp: Quantumania.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كاتب سيناريو فيلم Ant-Man And The Wasp: Quantumania جيف لوفينيس، عن أفكاره حول المراجعات السلبية التي تلقاها أحدث أفلام عالم مارفل السينمائى، خاصة الانخفاض الحاد في نسبة المشاهدة في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم في أسبوعه الثاني فقط، ومن ثم كشف لوفينيس في مقابلة مع The Daily Beast أنه "فوجئ" بالاستقبال السلبي للفيلم.

قال لوفينيس: "لأكون صادقًا، فاجأتني تلك المراجعات، وكنت مثل،" ما الذى يحدث؟"، خاصة أننى فخور حقًا بما كتبته، ولذا كنت يائسا، وحزينا حقا بشأن ذلك".

بعد وقت قصير من إصدار المراجعات الأولى، قرر لوفينيس حضور عرض عام لمعرفة كيفية تفاعل الجماهير مع الفيلم في الوقت الفعلي.، ولكن أكد أن الجمهور استمتع بالفيلم، حيث ضحك غالبية المشاهدين على النكات التي كتبها.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.

وكان فيلم Ant-Man الأصلى حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

الفيلم يحمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp (75 مليون دولار).

في فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يستكشف سكوت لانج (انتمان) وهوب فان دين (واسب) و Hope Van Dyne ، جنبًا إلى جنب مع دكتور هانك بيم و جانيت فان دين (واسب) عالم الكم ، حيث يتفاعلون مع مخلوقات غريبة ويشرعون في مغامرة تتجاوز حدود أبعد ما يعتقدوا أنه ممكن.