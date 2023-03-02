شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة رشا مهدى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة رشا مهدى عزاء والدتها يوم السبت المقبل في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد .وشيعت منذ قليل جنازة والدة الفنانة رشا مهدي التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، بحضور عائلتها وأصدقائها، ودفن جثمانها بمقابر الأسرة.

وكانت رشا مهدي قد أعلنت وفاة والدتها عبر حسابها علي "تويتر"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله!، نسألكم الدعاء".

وشاركت رشا مهدى مؤخرًا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.