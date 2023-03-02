شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الجندي عن مشاركتها في "بالطو": حبيت "هاجر" جدا وكان نفسي أعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مريم الجندي عن سعادتها البالغة بردود الأفعال القوية التي تلقاها مسلسل "بالطو" الذي يعرض حاليا على منصة "واتش ات"، منذ طرح أولى حلقاته، قائلة: "أنا كنت حاسة إننا هننجح لأننا عاملين حاجة كويسة، لكن اللي مرة واحدة ومن أول حلقتين دا خوفني، وحسسني إني لازم أركز في اختياراتي بعد كدا، واعرف أنا بعمل إيه، فالحمدلله على النجاح دا".

وتابعت خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع أن "بساطة أداء الفنانين هي اللي مخلية الناس مبسوطة من العمل، لأن مافيش فزلكة من حد، الناس طبيعية جدا، وخلت الناس متفاعله مع الموضوع"، مشيرة أنه من عناصر جذب الجمهور أيضا إلى العمل أن أحداثه شبيه بناس كثيرة.

كما ذكرت: "وكان معانا ناس تقيلة زي محمد محمود، محمود البزاوي، عارفة عبد الرسول، وعصام عمر متمكن وممثل كويس جدا، وشوفتله كذا حاجة قبل كدا، كنت خايفة في البداية لأنه شاطر جدا".

وعن شخصية "هاجر" التي تجسدها خلال أحداث العمل، أشارت: "أنا حبيت هاجر حب غريب من أول ما قرأتها، كل مرة أروح الكاست كنت بحب هاجر أكتر ونفسي أعملها جدا، وكمان دي أول تجربة لعمر المهندس اللي خلاني أتمسك أكتر بالموضوع لأني كان نفسي اشتغل معاه".



مريم الجندي مع علي الكشوطي

مسلسل "بالطو" تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

"بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.