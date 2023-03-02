شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. برومو مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح برومو مسلسل "مذكرات زوج" الذي يخوض به الفنان طارق لطفى السباق الرمضاني المقبل 2023، حيث يعمل خلال الأحداث مراقبا جويا، يعاني من مشاكل زوجية، يقوم المسلسل بمعالجتها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر شاشة قناة cbc.

مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".

وقدم طارق لطفى مسلسل "جزيرة غمام" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.