شكرا لقرائتكم خبر عن الزواج الثاني يثير أزمة بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في تريلر "شوجر دادي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الثاني للفيلم الكوميدي شوجر دادي Sugar Daddy، والذي يكشف عن المزيد من التفاصيل حول الفيلم المقرر طرحه بدور السينما قريباً.

ويكشف الإعلان التشويقي الثاني في لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش، حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من امرأة ثانية، فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع امرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

الفيلم هو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.