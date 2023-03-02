شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مسلسلات قناة CBC فى شهر رمضان المقبل.. تضم 6 أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة CBC عن قائمة مسلسلاتها التى تستعد لعرضها خلال شهر رمضان المقبل، حيث تعرض القناة 6 أعمال بينهم 2 من نوعية الـ 15 حلقة، وتقدم القناة توليفة مميزة ومتنوعة من الأعمال المختلقة منها الصعيدى والكوميدى والاجتماعى والدينى التاريخى، ونرصد قائمة المسلسلات التى تعرضها CBC فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "عملة نادرة" يعرض حصرياً، بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، محمد فهيم، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.



عملة نادرة

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" يعرض حصرياً، وهو بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وتدور أحداثه فى اطار كوميدى.



1000 حمدالله ع السلامة

مسلسل "مذكرات زوج" يعرض حصرياً فى 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى وبطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوى، إدوارد، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، جلا هشام، حازم ايهاب.



مذكرات زوج

مسلسل "جت سليمة" يعرض حصرياً فى 15 حلقة، وهو بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سامي مغاوري، رحاب الجمل شيرين، محمد ثروت، مايان السيد وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد فهمى وأشرف عبد الباقى تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه فى اطار كوميدى ملىء بالمغامرات.



جت سليمة

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".



الإمام الشافعي

مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية.