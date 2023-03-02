شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة وسوق الكانتو والصفارة وتحت الوصاية على dmc في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة dmc عن قائمة المسلسلات التي سوف تقوم بعرضها خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، وتنوعت تلك الأعمال ما بين المسلسلات الطويلة أو القصيرة، فضلا عن أنها تمزج بين الأعمال الشعبية، والاجتماعية والكوميدية والدينية، حيث تعرض القناة 4 أعمال درامية بشكل حصري، وأعمال أخرى بالتزامن مع عرضها على قنوات أخرى.

مسلسل "سوق الكانتو" حصريا، وهو من بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه قبل أكثر من 100 عام وتحديداً سنة 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد.



مسلسل سوق الكانتو

مسلسل "جعفر العمدة" حصريا وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، عماد صفوت، دعاء حكم ،أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.



جعفر العمدة

مسلسل "الصفارة" حصريا، وهو مكون من 15 حلقة، من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى.



الصفارة

مسلسل "تحت الوصاية" حصريا، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.



مسلسل "تحت الوصاية"

بالإضافة إلى عرض مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

علاقة مشروعة

ومسلسل "الإمام الشافعي" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نصال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن إسمائهم قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".



الامام الشافعي

ومسلسل "كشف مستعجل" بطولة، محمد عبد الرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، والبطولة النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد ‏‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، ‏‏أشرف عبد الغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "‏kmedia‏" كريم أبو ذكري.