شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: سعادتي كبيرة لتكريمى فى مهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن سعادتها بتكريمها خلال مهرجان أسوان لسينما المرأة المقرر انطلاق فعالياته يوم الأحد المقبل، وعلقت قائلة على صفحتها على انستجرام : اسوان ...مدينه الشمس والطبيعة الساحرة الزرقاء بنيلها وشبابيك بيوتها وجدران منازلها البيضاء التي تشبه طيبة قلوب أهلها، سعيدة بالتكريم على أرضها من مهرجان سينمائي ولد ليكون كبيرا فأثبت وجوده رغم سنوات دوراته القليلة" .

وأضافت: "مهرجان اسوان لسينما المرأة تابعته منذ اول دورة له وكانت سعادتي كبيرة عندما اختاروني للتكريم في فعاليات الدورة السادسة من عمره، فشكرا لرئيس المهرجان الكاتب السيناريست محمد عبد الخالق والكاتب الصحفي حسن ابو العلا مدير المهرجان و الهيئة العليا للمهرجان و كل فريق العمل المشارك على جهودهم، مساكم برائحة الريحان و الحبق زهور اسوان الجميلة .

وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد في افتتاح دورته السابعة التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، وذلك تقديرًا لعطائها السينمائي الكبير الذي قدمت خلاله عددًا كبيرًا من الأفلام المهمة، أغلبها كانت تناقش قضايا المرأة.

وقالت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، إن نبيلة عبيد تعد أحد رموز السينما المصرية عبر تاريخها الطويل، وصاحبة بصمة مهمة في تقديم قضايا المرأة على الشاشة الفضية، خاصة أنها قدمت العديد من روايات الكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، الذي يعتبر أكثر الأدباء المصريين والعرب تعبيرًا عن هموم المرأة ومشاكلها .

وأكد السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، أن تكريم نبيلة عبيد في مهرجان أسوان يأتي اعترافا بفضلها في تقديم عشرات الأفلام الهامة، التي ستبقى في ذاكرة السينما العربية علامات على دور السينما الكبير في تبني هموم المجتمع، وقيادة الرأي إضافة لدورها الجمالي، مشددا على أن نبيلة عبيد نجمة من طراز فريد.

وأوضح الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أن تاريخ نبيلة عبيد السينمائي يضم أفلاما تبرز قضايا المرأة ومعاناتها، مثل "التخشيبة" مع عاطف الطيب، و"المرأة والساطور" مع سعيد مرزوق، و"العذراء والشعر الأبيض" مع حسين كمال، فضلا عن تعاونها مع مخرجي السينما المصرية الكبار مثل صلاح أبوسيف ويوسف شاهين وعاطف سالم وأشرف فهمي وعلى عبدالخالق ومحمد خان وسمير سيف، مشيرا إلى أن مشوار نبيلة عبيد السينمائي يكشف عن تنوع كبير سواء في الشخصيات التي قدمتها، أو القضايا التي طرحتها أفلامها .

يذكر أن الفنانة نبيلة قدمت أول بطولة لها على الشاشة الفضية من خلال فيلم "رابعة العدوية" مع المخرج نيازي مصطفى، فيما بزغت نجوميتها في منتصف السبعينيات ومنحها الجمهور لقب نجمة مصر الأولى بعد أن قدمت عددا كبيرا من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا .

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان.