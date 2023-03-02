شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101والكبير أوى7 وضرب نار وسره الباتع وجميلة مسلسلات ON فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن قائمة مسلسلاتها التى تستعد لعرضها خلال شهر رمضان المقبل، حيث اختارت القناة مجموعة متنوعة من الأعمال ما بين الوطنى والكوميدي والشعبى والاجتماعى لتضع المشاهد أمام الألوان التى يفضها، وطرحت القناة على مدار الأيام الماضية البوسترات الدعائية لهذه الأعمال حيث تعرض 5 مسلسلات بواقع 3 حصرياً و2 بالتزامن مع قنوات أخرى.

مسلسل "الكتيبة 101" حصرياً، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسنى، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، رشا مهدى، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجى.



الكتيبة 101

مسلسل "الكبير أوي 7" حصرياً، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، يشهد العمل وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، في إطار كوميدي.



الكبير أوي 7

مسلسل "ضرب نار" حصرياً، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الأتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار شعبى مليىء بالصراعات.



ضرب نار

مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم.

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، هدى الاتربى، اسلام حافظ، خالد أنور، شريف حافظ وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.



سره الباتع

مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية.