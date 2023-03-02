شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المؤتمر الصحفي للدورة 24 من مهرجان الإسماعيلية الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلة والروائية القصيرة مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للإعلان عن تفاصيل الدورة 24 من المهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 20 مارس الجاري.

في بداية المؤتمر رحب الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما بالحضور، موجها التحية والتقدير لكل القامات التى ترأست المهرجان امثال المخرج الكبير هاشم النحاس .

وقال عبد الجليل إن الدورة ال 24 لمهرجان الإسماعيلية واجهت العديد من الصعوبات نتيجة الازمة الاقتصادية ولكن استطاعت إدارة المهرجان بقيادة المونتيرة منار حسني والناقد عصام زكريا التغلب عليها .

وتوجه عبدالجليل بالشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لجهودها الكبيرة لإقامة هذه الدورة للمهرجان .

ومن جانبها رحبت المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما بالحضور، وقالت حسني :" إننا حصلنا علي كافة الدعم من وزارة الثقافة" كما توجهت بخالص الشكر لكل من ساهم بدعم هذة الدورة وكافة الوزارات الداعمة للمهرجان.

وتحدث الناقد عصام زكريا عن الدورة الحالية للمهرجان متمنيا إقامة دورة ناجحة.

وأكد زكريا ان التركيز خلال فترة العمل جاء علي انتقاء الأفلام الشيقة التى تليق بطبيعة الجمهور المتابع للمهرجان.

وتوجه رئيس المهرجان بالشكر لفريق عمل المهرجان خاصة فريق عمل المهرجان بالمركز القومي للسينما الجهة المنظمة للمهرجان.

واضاف انه من الناحية الفنية اعتمد المهرجان علي مجموعة من فريق العمل الذي أثبت كفاءته منهم الزملاء رامي المتولي ،رشا حسني ، اروي تاج الدين، وغيرهم

واشار الى ان التيمة الخاصة لهذا الدورة الأفلام العابرة للنوع حيث تكسر هذة النوعية فكرة تصنيف الأفلام.

وتحدث زكريا عن الورش التي بدأت بالفعل قبل بداية المهرجان بالقاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى ان هذا الدورة تركز على روح الشباب ومشاركة الطلبة من مختلف الجهات بالمهرجان.

وعن تكريمات هذه الدورة، قال رئيس المهرجان : نحرص دائما على تكريم ناقد حيث يلعبون دوراً هاما بمختلف الدول في المجال الفني والثقافي.

وأضاف ان دورة هذا العام تتضمن برنامج الأفلام القصيرة جدا وهي أفلام مدتها دقيقة ودقيقتين ، ويشارك خلالها مجموعة منتقاه من افلام مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا.

واضاف أن دورة هذا العام سيتم خلالها ترميم مجموعة من الافلام ، حيث نسعى دائما لجعل ترميم الأفلام ركن أساسي من برنامج المهرجان.

وأكد زكريا أن طبيعة المهرجان لا يسعي الي تقديم عروض أولي حيث كان اهتمامنا أثناء اختيار الأفلام جودتها وليس كونها افلام عرض .

واشار الناقد عصام زكريا الي ان العروض الخارجية جزء من مهرجان الإسماعيلية فمنذ بداية نشاتة ونسعي دائما للتنسيق مع المحافظة لإتاحة اماكن يتم تخصيصها للجمهور ويتم فيها عرض افلام المهرجان حيث بدات بالفعل حالياً عروض أفلام المهرجان بمكتبة مصر بالاسماعيليه ينظمها ويشرف عليها فريق المتطوعين من أهالي الإسماعيلية المشاركين بتنظيم المهرجان.

وتشارك بدورة هذا العام في المهرجان كل من اوكرانيا، اليابان ، البرازيل وبلجيكا وفرنسا والسودان وجنوب أفريقيا وفلندا وبيرو وإسبانيا وبولندا والدنمارك وروسيا والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب وليتوانيا ومنغوليا والعراق وسوريا واليونان والهند والمكسيك وإنجلترا ونيجيريا و سويسرا والاردن وبيلاروسيا وكوستاريكا وتشيلي وفلسطين والمانيا ولبنان، الأرجنتين، ايطاليا ،كرواتيا،الجزائر، المجر، هولندا، الصين، ماليزيا ،كندا ،أرمينيا، قرجيزستان بلغاريا.

جدير بالذكر أن الدورة الـ24 للمهرجان من المقرر ان تقام فعاليتها في الفترة من 14 وحتى 20 من مارس 2023، وتحتفى بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

المهرجان يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام. ١٩٩١ .