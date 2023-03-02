شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يدعو لـ حلمي بكر بالشفاء: "دعوات الكل في ضهرك يا محترم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان تامر حسني صورة للموسيقار حلمي بكر، يدعو له في أزمته الصحية، وشارك تامر حسني الصورة في "استوري" على حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

وعلق تامر حسني على الصورة المنشورة بـ" ألف مليون سلامه عليك يا أستاذ حلمي يا كبيرنا، شد حيلك طول عمرك قوي، ان شاء الله شده وتزول، دعوات الكل في ضهرك يا محترم".



استوري تامر حسني

تامر حسني يصور مشاهد من فيلم تاج بكورنيش النيل رفقه الفنانة ساندي

وفي سياق اخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تاج" وذلك على كورنيش النيل بالزمالك، والمشاهد كانت تجمعه بالفنانة ساندى التي تشارك معه لأول مرة في عمل فنى، ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك" الذي عرض في السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.

ساندي سعيده بالتعاون مع الفنان تامر حسني في عمل فني

وأعربت الفنانة ساندى عن سعادتها للانضمام إلى فريق عمل فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، قائلة لـ"الخليج 365"، التعاون مع تامر فى فيلم سينمائى خطوة مهمة فى مشوارى الصغير، وأنا أحب تامر كمطرب وكممثل وأتعلم منه دائما الكثير سواء فى الغناء أو فى التمثيل.