شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري ينشر صورة رفقه عائلته أثناء أداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان رامي صبري على مشاركة صورة رفقه عائلته من أداء مناسك العمرة، على حسابه الشخصي على موقع التواصل "انستجرام".

وعلق رامي صبري على الصورة بـ" لبيك اللهم لبيك دائما وابداً"



تغريده رامي صبري على انستجرام

اخر اعمال الفنان رامي صبري الغنائية

وفي وقت سابق، طرح مؤخرا الفنان رامى صبرى أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" تحمل اسم "حبينا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه فهي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر من العام المضي، أما الأغنية الثالثة فهي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيع ومكس وماستر اطرق توكل وتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

كما يضم الألبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم .

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، والأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد على موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوى.