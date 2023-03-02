شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مسلسلات "الحياة" في رمضان.. "حضرة العمدة" لروبي بشكل حصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة "الحياة" عن قائمة الأعمال الدرامية التي تُعرض عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023، إذ تضم القائمة مسلسلًا للعرض حصريا، و5 أعمال أخرى للعرض بالتزامن مع باقي القنوات.

يعرض مسلسل "حضرة العمدة" على شاشة قناة الحياة بشكل حصري، وهو من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



حضرة العمدة

كما يعرض على شاشتها مسلسل "سره الباتع"، المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم.

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، هدى الأتربى، إسلام حافظ، خالد أنور، شريف حافظ وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.



سره الباتع

ومسلسل "رسالة الإمام" الذي يقوم ببطولته خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".



رسالة الإمام

ومسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.



علاقة مشروعة

ومسلسل "كشف مستعجل" بطولة محمد عبد الرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، والبطولة النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد ‏‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، ‏‏أشرف عبد الغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "‏kmedia‏" كريم أبو ذكري.



كشف مستعجل

بالإضافة إلى مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية.