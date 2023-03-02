بهذه الرسالة .. أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي

كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 06:50 مساءً - وجه الفنان أحمد حلمي رسالة إلى زوجته الفنانة منى زكي، هنأها من خلالها بمسلسلها الجديد “تحت الوصاية” المقرر عرضه في رمضان .

نشر أحمد حلمي عبر حسابه على موقع “انستجرام” البرومو الدعائي للمسلسل الذي تم طرحه في الساعات الماضية .

وكتب “حلمي” في تعليقه على الفيديو: “بالنجاح والتوفيق يا مني ولكل الممثلين ولكل طاقم العمل اللي اشتغلتوا في المسلسل وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشرين دياب .. مبروك” .

وظهرت منى زكي في البرومو وهي بصحبة طفليها لزيارة قبر زوجها، وتتحدث إلى الأخير مقدمة اعتذارا له عن قرار اضطرت لاتخاذه .

فقالت: “أنا حاولت، أقسم بالله حاولت .. أنا آسفة يا حبيبي على اللي هعمله والله، بس أنا مكنش عندي حل تاني .. أنا تعبت أوي” .

وكانت قد تعرضت منى زكي لموجة من الانتقادات والهجوم بسبب إطلالتها في بوستر مسلسلها “تحت الوصاية” واتهامها بالإساءة للحجاب .

يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 على شاشة قنوات cbc، والتي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية .

ويشارك في بطولته: منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار وخالد كمال .. ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير .