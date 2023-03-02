كتب امير فتحي في الخميس 2 مارس 2023 06:50 مساءً - وجه الفنان أحمد حلمي رسالة إلى زوجته الفنانة منى زكي، هنأها من خلالها بمسلسلها الجديد “تحت الوصاية” المقرر عرضه في رمضان .
نشر أحمد حلمي عبر حسابه على موقع “انستجرام” البرومو الدعائي للمسلسل الذي تم طرحه في الساعات الماضية .
وكتب “حلمي” في تعليقه على الفيديو: “بالنجاح والتوفيق يا مني ولكل الممثلين ولكل طاقم العمل اللي اشتغلتوا في المسلسل وللمخرج محمد شاكر والمؤلفين خالد دياب وشرين دياب .. مبروك” .
وظهرت منى زكي في البرومو وهي بصحبة طفليها لزيارة قبر زوجها، وتتحدث إلى الأخير مقدمة اعتذارا له عن قرار اضطرت لاتخاذه .
فقالت: “أنا حاولت، أقسم بالله حاولت .. أنا آسفة يا حبيبي على اللي هعمله والله، بس أنا مكنش عندي حل تاني .. أنا تعبت أوي” .
وكانت قد تعرضت منى زكي لموجة من الانتقادات والهجوم بسبب إطلالتها في بوستر مسلسلها “تحت الوصاية” واتهامها بالإساءة للحجاب .
يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 على شاشة قنوات cbc، والتي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية .
ويشارك في بطولته: منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار وخالد كمال .. ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير .
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الرسالة .. أحمد حلمي يدعم زوجته منى زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.