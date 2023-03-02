شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يحطم آمال برشلونة فى التعاقد مع نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي يوفينتوس الإيطالي، عن توصله لإتفاق نهائي مع المدافع والظهير الأيمن البرازيلي المخضرم دانيلو، على أن يشمل تمديد التعاقد الخاص باللاعب موسمين إضافيين، لينتهي عقد اللاعب مع السيدة العجوز، فى صيف 2025 القادم.

وأضافت التقارير أن يوفينتوس حطم آمال ورغبة مسئولي برشلونة بتجديد التعاقد مع دانيلو، خاصة أن اللاعب كان يلقي قبولا كبيرا من مسئولي الفريق الكتالوني، قبل أن يتم الإعلان عن بقائه داخل الدوري الإيطالي.

حيث يعاني برشلونة فى مركز الظهير الأيمن على وجه التحديد، لا سيما بعد رحيل هيكتور بيليرين، بجانب عدم ثبات وإستقرار مستوي الثنائي كوندي وألونسو، واللذان يعدان قلوبا للدفاع فى المقام الأول.

كما أن بقاء سيرجي روبرتو فقط، لن يكون الخيار الأمثل للبرسا من أجل التخلص من هذه الأزمة، فى ظل تقدم سن اللاعب الأخير، إضافة إلى مواجهته العديد من المشاكل الدفاعية.



موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن يلاقي برشلونة نظيره ريال مدريد اليوم الخميس، فى ذهاب الدور قبل النهائي من منافسات كأس ملك إسبانيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث ستقام المواجهة الأولي على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي، على أن تقام مباراة العودة فى مطلع شهر إبريل القادم، على ملعب الكامب نو.