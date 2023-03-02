شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية بعد غنائه أمام الرئيس السيسى: شرف كبير وسعيد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بتقديم فقرة غنائية، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وأكد محمد عدوية، فى بيان صحفى، أنه سعيد للغاية خاصة أنه ابن محافظة المنيا، وأنه شرف له المشاركة فى هذه الاحتفالية المهمة، وأنه سعيد بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.



عدوية وأحمد حسن

وحرص الرئيس على تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم إنجازه من تنمية وتطوير فى المحافظة وقراها وكذلك مدينة المنيا الجديدة، فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين فى صعيد مصر.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة المنيا، وحرص على لقاء عدد مع المواطنين بقرى حياة كريمة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة، والتى تعد أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات حياة كريمة بنسبة 100% بمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا.

واصطف أكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطنى للعمل الأهلى لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قرية "المعصرة" بمحافظة المنيا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية للمتطوعين تقديرا لجهودهم المبذولة ضمن المشروعات والمبادرات فى قرى حياة كريمة بمراكز ومحافظة المنيا، والتى سعت لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا.