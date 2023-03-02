شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يطرح التريلر الرسمي لمسلسل سوق الكانتو.. رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أمير كرارة التريلر الرسمي لمسلسل "سوق الكانتو" المقرر عرضه في رمضان 2023 على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام".

وعلق كرارة على الفيديو قائلا:" توكلنا على الله سوق الكانتو رمضان 2023، إنتاج سينرجي، تامر مرسي، والمخرج الكبير حسين المنباوي، وتأليف هاني سرحان، ومدير تصوير إسلام عبد السميع، و مهندس الديكور احمد عباس صابر، وإشراف الانتاج حسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل، وستايلست مروة عبد السميع، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم".

عرض سوق الكانتو على شاشة DMC

يذاع مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة حصريا على شاشة dmcويشارك كرارة البطولة مي عزالدين وفتحي عبد الوهاب وكوكبة من نجوم الدراما المصرية.

وطرح النجم أمير كرارة البوسترات الدعائية الرسمية لمسلسله الجديد سوق الكانتو الذى يواصل تصويره، ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث نشر كرارة على حسابه بموقع "إنستجرام" البوستر الرسمي الذى تصدره بمشاركة مى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، إضافة إلى البوسترات المنفردة للفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

طاقم عمل مسلسل "سوق الكانتو"

مسلسل "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى.