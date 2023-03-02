شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي ونانسي صلاح ووليد فواز يحتفلون بتصوير "سر عودة طاقية الإخفاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع فيلم "سرعودة طاقية الإخفاء"، بتصوير العمل بإحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة، وجمعت المشاهد كلًا من محمود الليثي وليلى عز العرب ودنيا ماهر وآخرين وحضر الاحتفال المخرج رامي رزق الله وأبطال الفيلم ومنهم وليد فواز وتوني ماهر وإبرام سمير ونانسي صلاح.

تدور أحداثه في إطار كوميدي عن ماذا يحدث إذا ظهرت طاقية الإخفاء في العصر الحالي.



سر عودة طاقية الإخفاء



سر عودة طاقية الإخفاء



سر عودة طاقية الإخفاء



سر عودة طاقية الإخفاء



سر عودة طاقية الإخفاء



سر عودة طاقية الإخفاء



سر عودة طاقية الإخفاء

الفيلم من بطولة محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، دنيا ماهر، وليد فواز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، لبنى محمود وعدد من الفنانين.

الفيلم من تأليف يوسف حسن يوسف ومن إخراج رامي رزق الله ومدير التصوير محمد عزمي، مهندسة ديكور رحاب المغربي، استايليست منى الزرقاني.

وفى سياق آخر انتهى وليد فواز من تصوير دوره فى فيلم "شقو" بطولة بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربينى، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار شعبى اكشن مشوق.