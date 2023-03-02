شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد والده "كل سنة وأنت طيب يا بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب مصطفى قمر على تهنئة والده بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك صورة برفقته على حسابه الشخصي على موقع التواصل "انستجرام"

وعلق مصطفى قمر على الصورة المنشورة بـ" كل سنة وأنت طيب يا بابا يا أطيب قلب في الدنيا، يا ضهري وسندي، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والسعادة وما يحرمناش من ضحكتك ابداً، يا عميد عائلة قمر".



تغريدة مصطفى قمر على انستجرام

وفي سياق آخر، أكد النجم مصطفى قمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه شارك في فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور بأغنية جمعت بينهم تحمل اسم شوفتو القمر، مشيرا أنه تجمعني به علاقة صداقة قوية وأول ماتحدث معي عن التعاون معه في اغنية والظهور معه كضيف شرف في الفيلم وافقت على الفور.

وأضاف في تصريحاته أتمنى له التوفيق والنجاح في أولى بطولاته، حيث يتمتع بموهبة كبيرة في مجال التمثيل وكذلك الغناء.

عوده الأفلام الرومانسية بفيلم "الحب بتفاصيله"

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.