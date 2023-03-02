شكرا لقرائتكم خبر عن كريس روك يتحدث عن "صفعة الأوسكار" في عرض مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الممثل الكوميدي كريس روك، للتحدث عن "صفعة الأوسكار الشهيرة" التي تلقاها على وجهه من النجم العالمي ويل سميث، وذلك خلال عرض مباشر لأول مرة على الإطلاق على منصة نتفليكس.

وتخوض المنصة الرقمية من خلال عرض "كريس روك" أولى تجاربها في بث البرامج مباشرة، وسيتحدث الفنان عن دعابته التي وجهها إلى جادا بينكت زوجة سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، ليفاجىء بعدها بهجوم سميث عليه وصفعه في مشهد سجلته الكاميرات حول العالم.

وسيقدم روك عرضه في 4 مارس امن مسرح "Hippodrome" في مدينة بالتيمور، بولاية ميريلاند الأمريكية في صورة "ستاند آب كوميدي"، ليخوض بذلك أول عرض مباشر على نتفليكس.

ويبدو أن كارثة ويل سميث خلال حفل الأوسكار العام الماضى لن تتكرر هذا العام فى 12 مارس المقبل، واستعدت أكاديمية الأوسكار بتكوين فريق أزمات للتعامل مع أى حالات طوارئ قد تحدث خلال حفل توزيع الجوائز.

بيل كرامر الرئيس التنفيذى للأكاديمية صرح لمجلة TIME "بسبب العام الماضى فتحنا عقولنا أمام العديد من الأشياء التى يمكن أن تحدث فى حفل توزيع جوائز الأوسكار ولدينا فريق أزمات كامل وهو شىء لم يكن لدينا من قبل والعديد من الخطط قيد التنفيذ لمواجهة أى أزمة تحدث ونأمل أن نكون مستعدين لأى شىء قد لا نتوقعه الآن لكننا نخطط له فقط حال حدوثه".

جانيت يانج رئيسة الأكاديمية علقت على صفعة ويل سميث من خلال حفل غداء الأوسكار الأسبوع الماضى: "ما حدث على خشبة المسرح كان غير مقبول على الإطلاق وكان رد منظمتنا غير كافٍ".

وكان النجم العالمى ويل سميث صفع مقدم الحفل كريس روك على المسرح أمام الملايين وقرر سميث الاستقالة من الأكاديمية وتم منعه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار وجميع فعاليات الأكاديمية الأخرى لمدة 10 سنوات مستقبلا.