شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى إيد شيران يعلن عن إصابة زوجته بالسرطان أثناء حملها فى طفلهما الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغني إيد شيران على موقع إنستجرام عن إصابة زوجته شيري سيبورن بورم أثناء حملها بطفلها الثاني، حيث كشف شيران من خلال منشور طويل عن أحدث ألبوم له، "Subtract"، والذي قال إنه مليء "بأعمق أفكاره"، وكتب شيران: "في غضون شهر، أُبلغت زوجتي الحامل أنها مصابة بورم، ولم يكن هناك سبيل للعلاج إلا بعد الولادة".

وكشف شيران البالغ من العمر 32 عامًا في مايو أنه رحب هو وسيبورن بطفلهما الثاني، ولدى الزوجين أيضًا ابنة تبلغ من العمر عامين، تدعى ليرا.



إيد شيران وزجته

شيران وسيبورن لا يحبان الكشف عن حياتهما الخاصة، ولا ينشر شيران في كثير من الأحيان عن حياته العائلية، حيث تزوج الثنائي في عام 2019، وفقًا لبي بي سي نيوز، لم يقدم تحديثًا عن صحة زوجته في المنشور ، لكن CBS News تواصلت مع أحد ممثليها للحصول على مزيد من التعليقات.

وكتب: "مات صديقي المفضل جمال، الذى كنت أعتبره أخ لي"، جمال إدواردز رجل أعمال بريطاني يُنسب إليه الفضل في منح شيران نسبة كبيرة لشركته الإعلامية SBTV، وفقًا لـ BBC News، وأعلنت عائلته في فبراير 2022، أنه توفي عن عمر يناهز 31 عامًا بعد "مرض مفاجئ".

قال شيران: "وجدت نفسي أقف أمام المحكمة أدافع عن نزاهتي وحياتي المهنية ككاتب أغاني"، في إشارة إلى دعوى قضائية تتعلق بأغنيته "Shape of You" لعام 2017، والتي زعمت أن شيران سرق الأغنية من فنان يُدعى Sami Switch، وفاز شيران بالقضية في أبريل 2022.

وتابع في منشوره: "كنت أشعر دائما بالخوف والاكتئاب والقلق، وشعرت وكأنني أغرق، وأنظر لأعلى لكنني لم أتمكن من استنشاق الهواء".

قال شيران إنه كان يعمل على "Subtract" لفترة طويلة، لكن الأحداث التي تكشفت في عام 2022 غيرت حياته وصحته العقلية وطريقة عرضه للموسيقى والفن، لذلك، منذ حوالي أسبوع ، تم استبدال الألبوم بأكمله بـ "أحلك أفكاره".

حيث قال شيران إن كتابة الأغاني هي علاجه وأنه أثناء كتابة هذا الألبوم، وكتب مؤكدا :" كتبت كل ما حدث، للمرة الأولى، لا أحاول تقديم ألبوم سيحبه الناس، أنا فقط أضع شيئًا صادقًا وحقيقيًا في ما أنا عليه في حياتي "، الألبوم سيصدر في 5 مايو المقبل، وفقا لبي بي سي نيوز.