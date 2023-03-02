شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل يكشف عن بروتوكول لترميم الأفلام بالتعاون مع المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عن سعادته بوجود قناة الوثائقية المصرية التي تم إطلاقها مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك الأمر كان مطلبا نادوا به سنوات طويلة، قائلا: نحن علي تواصل مع إدارة القناة وبإذن الله سيكون هناك تعاون بيننا.

فيما قال دكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما أن هناك تعاون وبروتوكول من المقرر توقيعه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لترميم جميع الأفلام المملوكة للدولة بالتعاون مع الشركة ، وهو بروتوكول مفتوح سيتم توقيعه على مراحل، مشيرا إلى أن الأفلام لكي تعرض على قناة الوثائقية يجب أن يتم ترميمها أولا حتى تكون صالحة للعرض.

وأعلن عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة أنه سيتم ترميم فيلم وصية رجل حكيم للمخرج داود عبد السيد، وعدد من الأفلام الأخرى، في إطار حرص المهرجان على ترميم كلاسكيات وأفلام مميزة في تاريخ السينما المصرية.

وأشار عصام زكريا إلى أنهم إنهم تحدوا أنفسهم لكي تخرج الدورة المقبلة بشكل مميز، لأنه مهرجان يتسم بالجدية وهو سر تميزه، ويشهد العديد من الفعاليات.

وآضاف عصام زكريا في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة المقبلة من مهرجان الإسماعيلية أنهم ركزوا على اختيار أفلام جيدة للمشاركة في فعاليات المهرجان، وكلها أقلام مميزة.

فيما قالت منار حسني رئيس المركز القومي للسينما إن إدارة المهرجان وجدت دعما كبيرا من وزارة الثقافة لإقامة الدورة المقبلة، موجهة الشكر للعديد من الجهات التي ساهمت وقدمت الدعم للدورة ال٢٤ التي تقام مارس الجاري.

وحضر المؤتمر أيضا دكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، الذي أكد على أهمية المهرجان ودعم الوزارة له.

يشار إلى أن الدورة المقبلة تقام فى الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ مارس الجاري، ويقيمها المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ ٢٤ للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي