شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وبناته يؤدون مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفنان أحمد زاهر وعائلته مناسك العمرة، ونشرت ابنته الفنانة ليلى زاهرعلى صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام عدة صور تجمعها بعائلتها من داخل الحرم المكى، و"علقت الحمد لله ".

وكانت ليلى زاهر قدطرحت مؤخرا أول تجاربها فى الغناء بأغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "كلمة أخيرة" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، وقامت ليلى زاهر بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد حسن، وألحان وتوزيع إسلام زكى.



ليلى زاهر واحمد زاهر



ليلى زاهر واحمد زاهر

وتعتبر "كلمة أخيرة" هى أولى أغنيات الفنانة ليلى زاهر بشكل رسمى، وذلك بعد خاضت تجربة الغناء، حيث سبق وغنت فى حفل تخرجها أغنية "سقفة" وسط تفاعل زملائها وأهاليهم، ووحقق الفيديو وقتها عددا كبيرا من المشاهدات على موقع يوتيوب، كما فاجأت ليلى زاهر المشاهدين من خلال برنامج "صاحبة السعادة" بغناء بعض أغنيات الفنانة الكبيرة فيروز، كما تألقت خلال استضافتها بصحبة شقيقتها ملك زاهر فى برنامج "معكم" لـ منى الشاذلى، فى غناء أغنية "أنا لايقة على النجومية".

من جانب آخر، انتهت الفنانة ليلى زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة ويشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.