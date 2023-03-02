شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: ترميم فيلم "وصية رجل حكيم" بمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة أنه سيتم ترميم فيلم وصية رجل حكيم للمخرج داود عبد السيد، وعدد من الأفلام الأخرى، في إطار حرص المهرجان على ترميم كلاسيكيات وأفلام مميزة في تاريخ السينما المصرية.

وأشار عصام زكريا إلى أنهم إنهم تحدوا أنفسهم لكي تخرج الدورة المقبلة بشكل مميز، لأنه مهرجان يتسم بالجدية وهو سر تميزه، ويشهد العديد من الفعاليات. وآضاف عصام زكريا في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة المقبلة من مهرجان الإسماعيلية أنهم ركزوا على اختيار أفلام جيدة للمشاركة في فعاليات المهرجان، وكلها أقلام مميزة.

فيما قالت منار حسني رئيس المجلس القومي للسينما إن إدارة المهرجان وجدت دعما كبيرا من وزارة الثقافة لإقامة الدورة المقبلة، موجهة الشكر العديد من الجهات التي ساهمت وقدمت الدعم للدورة الـ24 التي تقام مارس الجاري.

وحضر المؤتمر أيضا دكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، الذي أكد على أهمية المهرجان ودعم الوزارة له.

يشار إلى أن الدورة المقبلة تقام فى الفترة من 14 وحتى 20 مارس الجاري، والدورة الـ 24 للمهرجان، ويقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسنى، ويترأس الدورة الـ 24 للمهرجان الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول الخميس.