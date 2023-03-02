شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدي تعلن وفاة والدتها: أمي الغالية في ذمة الله نسألكم الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة رشا مهدي وفاة والدتها، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله!، نسألكم الدعاء".



رشا مهدي

وشاركت رشا مهدى مؤخرًا في مسلسل جروب العيلة من بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، أحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، من تأليف هند عبدالله ومنة فوزي وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ورشة stories factory لهاني سرحان، وإخراج منال الصيفي.

المسلسل يكشف خلال أحداثه عن أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحًا ذا حدين، وزي ما ليها فوائد، ليها مساوئ وممكن تخرب بيوت .